Gelenaar slikt 65 bolletjes cocaïne: hij krijgt nu 36 maanden cel JVN

13 februari 2019

13u45 0 Geel Gary C. (48) uit Geel en Patrick W. (43) uit Mol zijn allebei veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. De helft van die celstraf is effectief. Het duo probeerde cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar België in te voeren door 65 bolletjes cocaïne in te slikken.

Gary C. kreeg 5.000 euro. In ruil moest hij in oktober 2018 in totaal 65 bolletjes cocaïne inslikken, om zo ongeveer 500 gram cocaïne vanuit Suriname via Parijs naar België te smokkelen. In de luchthaven van Cayenne, de hoofdstad van Frans-Guyana, werden de bolletjes in zijn lichaam ontdekt.

Gary C. had het plan samen met Patrick W. uit Mol bedacht. Samen waren ze naar Suriname gevlogen, maar W. was eerder teruggekeerd. Beiden krijgen nu een celstraf van 36 maanden opgelegd. De helft daarvan is voorwaardelijk. Gary C. moet zich als voorwaarden onder meer residentieel laten begeleiden voor zijn drugsverslaving. Hij had de drugsbolletjes ingeslikt om zijn drugsschulden te kunnen aflossen.