Gelenaar riskeert 5 jaar voor home invasion bij bejaarde vrouw 31 mei 2018

02u55 0 Geel De 40-jarige Rachid B. uit Geel riskeert voor 5 jaar achter de tralies te vliegen voor een brutale home invasion in de Spreeuwenstraat. Gewapend met een mes zou hij de 77-jarige bewoonster met de dood hebben bedreigd.

Een 77-jarige alleenstaande vrouw uit de Spreeuwenstraat in Geel werd op 28 oktober vorig jaar om 23 uur opgeschrikt toen twee gemaskerde mannen de voordeur van haar woning intrapten. De gangsters sleurden de vrouw doorheen de woning. Terwijl ze de inboedel overhoop haalden, dreigden ze er mee de vrouw met een mes te doden als ze niet zou vertellen waar de kluis stond.





"De vrouw was helemaal van haar melk. Ze antwoordde de gangsters dat ze wellicht de verkeerde woning binnen waren gevallen, want zij had helemaal geen kluis", zegt openbaar aanklager Peter Van der Flaes. De daders moesten uiteindelijk afdruipen met alleen wat geld en juwelen.





Drie uur voor de home invasion had de bewoonster al een vreemd telefoontje ontvangen. Telefonieonderzoek bracht de politie tot bij Rachid B. (40) uit Geel, een man die voooral in Nederland al een gevuld strafblad heeft. Even later kwam ook Abdilhedi A. uit Heusden-Zolder mee in het vizier. De twee ontkennen hun betrokkenheid, maar riskeren wel respectievelijk 5 jaar en 40 maanden cel. (JVN)