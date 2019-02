Geen vergunning, wel werken aan bouw afkickcentrum Natuurvereniging dient klacht in bij bouwinspectie Wouter Demuynck

01 februari 2019

18u23 0 Geel De natuurvereniging Vzw Aktiegroep Leefmilieu Kempen (VALK) heeft een klacht ingediend bij de bouwinspectie over werken aan de boerderij De Stolp in Geel-Ten Aard. Daar komt in 2020 een opvangcentrum voor drugsverslaafden maar het openbaar onderzoek loopt nog tot 14 februari. “Dit zijn voorbereidende afbraakwerken”, zegt Jan Vanreusel van het Openbaar Psychiatrisch Centrum (OPZ) Geel.

Enkele weken geleden kwam de bevestiging dat boerderij De Stolp, gelegen aan Haverbeemden in Ten-Aard (Geel) en eigendom van de provincie Antwerpen, weldra zal omgebouwd worden tot een residentieel drugsopvangcentrum.

Geen omgevingsvergunning

Dat krijgt de naam ‘t Kader, naar de vzw ‘t Kader - Kempense Aanpak Drugs En Rehabilitatie - dat hiervoor werd opgericht. In 2020 zou het centrum operationeel moeten zijn. Een omgevingsvergunning is er echter nog niet, want het openbaar onderzoek loopt nog tot 14 februari. Dat intussen het dak van het woonhuis naast de stal werd afgebroken, is milieuactiegroep Valk een doorn in het oog.

“Dat gebeurt op grond van de provincie en op aanvraag van de Vlaamse overheid, allebei belangrijke instanties op het vlak van ruimtelijke ordening. Des te straffer dus dat ze die werken al te laten beginnen alvorens het openbaar onderzoek is afgerond, laat staan dat de vergunning is afgeleverd”, zegt voorzitter Jan Claes. “Met de klacht hopen we dat de werken stilgelegd worden.”

Burgemeester Vera Celis (N-VA) zegt dat het bestuur niet op de hoogte was van de werken. “Die werken zijn blijkbaar gebeurd omdat er geoordeeld werd dat het belangrijk was om onmiddellijk een aantal zaken te doen om verdere verkrotting aan het gebouw te voorkomen. We gaan eerstdaags in overleg treden met Welzijnszorg Kempen om de verdere verloop van dit dossier te bespreken. Op dit moment wordt er niet meer gewerkt.”

Dak in slechte staat

Volgens Jan Vanreusel, financieel directeur van OPZ Geel, een van de projectpartners, is er niets bijgebouwd dat er niet mag staan. “We hebben dit met de administratieve diensten van de stad afgestemd. Als je een dak hebt in slechte staat, moet je voorzichtig zijn. Toen bleek er ook asbest in het dak te zitten. Het risico dat er asbest zou vrijkomen wilden we niet nemen, dus hebben we dat weggenomen en het dak afgebroken.”

Niets bijgebouwd

“Nu zullen alle bouwwerken stil liggen tot de vergunning is afgeleverd. Er is in elk geval niets bijgebouwd of veranderd dat er niet mag zijn”, aldus Vanreusel, die benadrukt dat hij met alle betrokken partijen in dialoog wil treden. “Dat is de enige manier om eruit te geraken. In januari was er al een infosessie waar we hebben uitgelegd wat we van plan waren.”