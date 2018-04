Geen straf na mishandeling met broeksriem 18 april 2018

02u26 0 Geel Het koppel uit Geel dat vorige maand terecht stond voor de mishandeling van hun zes kinderen krijgt opschorting van straf. Yves Y. (48) en zijn echtgenote Naomie N.N. (33) moeten zich alleen aan enkele voorwaarden houden.

Het was de 13-jarige dochter van het koppel die op 21 april 2017 aan de alarmbel trok. Ze belde naar haar juffrouw om te zeggen dat ze net met een broeksriem was geslagen door haar vader. De school waarschuwde de politie. Tijdens het onderzoek biechtten verschillende kinderen op dat ze zowel door vader als moeder werden geslagen. "Bijvoorbeeld wanneer ze slechte punten haalden op school. Ze verklaarden ook dat moeder alleen met haar handen sloeg", aldus de rechtbank.





Vader Yves Y. ontkende aanvankelijk. Moeder Naomie N.N. gaf aan de politie wel toe dat de kinderen soms geslagen werden. "Maar ze liepen daarbij nooit verwondingen op." De rechtbank tilt zwaar aan de agressieve ingesteldheid van het koppel. De rechter houdt in het vonnis wel rekening met de houding die het koppel aannam sinds de feiten aan het licht kwamen. "Ze beseffen beiden dat ze zeer streng zijn geweest. Ze verklaarden dat ze zelf ook op die manier zijn opgevoed. Maar van zodra ze vernamen dat die aanpak verkeerd is, hebben ze anders gehandeld."





Het koppel krijgt daardoor opschorting van straf. "Maar het is wel noodzakelijk voorwaarden te koppelen aan die opschorting."





Het koppel moet actief meewerken aan het begeleidende toezicht van de justitie-assistent, en beiden moeten gezinsbegeleiding volgen. (JVN)