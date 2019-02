Geelse vzw vertegenwoordigt meer dan kwart van Belgische delegatie op Special Olympics Wouter Demuynck

22 februari 2019

21u40 0 Geel Het zijn spannende dagen voor de G-sporters en trainers van de Geelse vzw Avalympics. Op vrijdag 8 maart stappen zestien atleten en zestien trainers van Avalympics vzw het vliegtuig richting Abu Dhabi op om er deel te nemen aan de Special Olympics. In totaal telt de Belgische delegatie 114 leden, wat dus betekent dat de Kempen sterk vertegenwoordigd zal zijn in Abu Dhabi.

Avalympics vzw, gevestigd in Geel, werd opgericht in de jaren 80 en heeft als doel om sport voor jong en oud met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornissen te organiseren. Daarvoor werkt de organisatie samen met sportclubs, waarvan het grootste deel ook in Geel gevestigd is, en organiseert het enkele sporten ook zelf. In totaal kunnen atleten bij Avalympics terecht voor 14 verschillende sporten. “Met Avalympics proberen we verbondenheid tussen de verschillende sporten te creëren”, zegt coördinator Benjamin Tas. “Ik weet niet of er veel organisaties bestaan die zoveel sporten aanbieden, dus ik denk dat dit wel vrij uniek is.”

De Special Olympics vinden van 14 tot 21 maart plaats in Abu Dhabi. De delegatie van Avalympics vertrekt vrijdag 8 maart richting Abu Dhabi om op 22 maart terug te keren. Avalympics stuurt uiteindelijk zestien atleten, zestien trainers en drie ‘unified partners’ (personen zonder beperking die in bepaalde competities worden ingezet) naar de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat betekent dat meer dan een kwart van de 114 Belgische deelnemers uit Geel en omstreken afkomstig is.

De atleten van Avalympics zullen strijden in de sporttakken atletiek, basket, bowling, paardrijden, (tafel)tennis, wielrennen en zwemmen. “Ik ben fier dat we zo’n grote delegatie kunnen sturen. De Wereldspelen zijn toch nog specialer. Niet iedereen kan eraan deelnemen en je doet dat tikkeltje meer om een goed resultaat neer te zetten en hopelijk een medaille binnen te halen. Het zal vooral een unieke ervaring voor hen zijn die ze voor de rest van hun leven zullen meedragen. Al genieten onze G-sporters altijd: of het nu trainingen zijn of Wereldspelen, op en naast het veld is het altijd een en al plezier”, lacht Benjamin Tas.

Ook de G-sporters zelf zien het helemaal zitten. Lies Gielis (29) uit Eindhout (Laakdal) doet zelfs al voor de vijfde keer mee aan de Special Olympics. “Ik heb al meegedaan in Athene, Zuid-Korea, Antwerpen en Los Angeles. En nu dus binnenkort in Abu Dhabi”, glimlacht Lies. “In totaal heb ik al vier keer een zilveren medaille en twee gouden medailles gewonnen.” Lies nam in het verleden deel in de sporten tafeltennis, basketbal en skiën. Nu waagt ze haar kans in het tennis. “Nu ga ik proberen opnieuw een medaille te halen. Momenteel train ik vier keer per week voor Abu Dhabi, tennissen doe ik bovendien al sinds mijn vier jaar. Ik kijk alvast hard uit naar de Wereldspelen en om na het sporten eens te gaan zwemmen om af te koelen. Ik heb het opgezocht: het zal er zo’n 30 graden zijn!”