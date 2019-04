Geelse ontwikkelingsorganisatie springt in de bres voor Oegandese weesmeisjes: van je wassen in de modder tot douchen met stromend water Wouter Demuynck

04 april 2019

17u20 0 Geel De Geelse ontwikkelingsorganisatie Cunina heeft, mede dankzij de financiële steun van Wereld Missie Hulp, de levenskwaliteit van meer dan 250 meisjes uit Oeganda aanzienlijk verbeterd. Tot voor kort moesten de weeskinderen in een onaangenaam vochtige en hete slaapzaal slapen en zich met kommen water wassen in haastig opgebouwde barakken in de modder. Nu hebben ze echter een volledig gerenoveerde slaapzaal en een nieuwe sanitaire blok ter beschikking.

Een groot deel van de 600 leerlingen van de Adullam Model Primary School in Mbarara, in het zuiden van Oeganda, zijn weeskinderen die hun ouders verloren hebben in de strijd tegen aids. Zij wonen in principe in de school en slapen in slaapzalen. Jarenlang is er amper budget geweest om deze accommodatie op een duurzame en hygiënische manier uit te bouwen. De slaapzalen waren niet meer dan houten barakken waar de wind, de regen en malariamuggen vrij spel hadden of, in het geval van de meisjes, snel gebouwde ruimtes zonder verluchting of faciliteiten.

Cunina sloeg eerder, in 2015, al de handen in elkaar met Wereld Missie Hulp om de hoogste nood van de houten jongensslaapzaal aan te pakken. Toen bouwde Cunina een volledig nieuwe, comfortabele slaapzaal voor de jongens, inclusief sanitaire voorzieningen en nieuwe bedden. Drie jaar later kon Cunina wederom rekenen op de financiële steun van Wereld Missie Hulp om ook de slaapvoorzieningen van de meisjes, die in totaal met meer dan 250 zijn, aan te pakken.

Het werd een grondige renovatie van de bestaande slaapzaal met extra zorg voor een goede verluchting en afvoering van regenwater. De combinatie van vocht en hitte zorgde voor ongezonde leefomstandigheden, waar de inderhaast opgetrokken wasplaatsen midden op de onverharde speelplaats weinig verandering in brachten. De jonge meisjes moesten zich met kommen water wassen achter een versleten zeil in een plas modder. Daarom kwam er ook een volledig nieuwe sanitaire blok met individuele douches, toiletten en stromend water. Daarvoor boorde Cunina in een ander project een waterpomp tot 120m diep, die de school permanent van vers, stromend water voorziet.

Sophie Vangheel, stichter-voorzitter en algemeen directeur van Cunina, is tevreden dat nu ook de levenskwaliteit van de weesmeisjes sterk verbeterd is. “De school van Joshua (de directeur, red.) is een prachtig project dat we met trots ondersteunen. Niet alleen ontfermen ze zich over de meest kansarme kinderen en bieden ze kwalitatief onderwijs aan, maar bezit de school ook een ondernemende geest. Ze zoeken constant naar manieren om zelfstandig te kunnen groeien en dat juichen we enorm toe bij Cunina. Elke ondersteuning die we bieden beantwoorden ze met nieuwe, eigen initiatieven. Zo heeft de school dankzij zonnepanelen de volledige elektriciteitskosten naar nul kunnen herleiden, wat meer budget betekent voor de kinderen.”

Het hele project van de meisjesslaapzaal werd eind 2018 afgerond en het ontwikkelingsbudget werd grotendeels geschonken door Wereld Missie Hulp. De bouw werd uitgevoerd door Cunina en het eindresultaat werd in handen gegeven van de school. Cunina is echter wel een partnerschap aangegaan met de school en volgt het gebruik van de slaapzaal en de verdere uitbouw van de school op de voet op.