Geelse basisscholen schrappen suikerhoudende dranken vanaf 1 september Wouter Demuynck

22 maart 2019

13u37 0 Geel Vanaf 1 september schrappen de Geelse basisscholen suikerhoudende dranken uit hun aanbod en zullen ze (kraantjes-)water extra promoten. Vrijdag ondertekenden alle Geelse basisscholen daarvoor een charter.

De Geelse Gezondheidsraad vindt het hoog tijd om de toenemende tanderosie bij kinderen tegen te gaan. Alle Geelse basisscholen zetten daarom hun schouders mee onder het project. Dit schooljaar zijn al heel wat scholen overgeschakeld naar water en vanaf 1 september 2019 gaat elke basisschool voor een suikervrije drankenbeleid. De scholen zullen leerlingen en ouders informeren en inspireren om te kiezen voor (kraantjes)water en de toegang tot kraantjeswater zal op de scholen eenvoudiger gemaakt worden.

Wereldwaterdag

22 maart, Wereldwaterdag, was het perfecte moment om het project te lanceren. De vertegenwoordigers van alle basisscholen kwamen samen in Sint Dimpna Geel om hun engagement vast te leggen in het Watercharter.

Daarnaast hernieuwde het Geelse stadsbestuur ook haar belofte om de komende jaren werk te blijven maken van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen in haar beleid. Daarvoor ondertekende het bestuur het nieuwe charter Gezonde Gemeente 2019-2024.

