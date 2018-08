Geel Zomert! met Domino en Coco Jr. 11 augustus 2018

Op vrijdag 17 augustus is er weer Geel Zomert! Domino brengt geen eigen covers, maar laat de keuze aan jou over. De twee gitaristen en de zangeres kunnen elk genre aan. Welke nummer wil jij horen? Coco Jr. brengt op vrijdag 24 augustus een mix van reggae, R&B, pop, afro beats, soul, flamenco en gospel met de nieuwe live-formule Coco Jr. XL. Coco Jr. staat als performer op het toppunt van zijn kunnen, een charismatisch podiumbeest dat met zijn onweerstaanbare wisecracks elk publiek moeiteloos weet in te palmen. De met humor gebrachte show bevat naast de grootste hits van The Dinky Toys ook de songs uit 'Liefde voor Muziek'. (WDH)