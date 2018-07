Geel Zomert! met De Ketnetband en Raymond van het Groenewoud 13 juli 2018

02u38 0

Op vrijdag 20 juli gaan de kinderen uit de bol op Geel Zomert Junior! Van 14.30 tot 17 uur staan de Jeuk Live Band en De Ketnetband op het podium. Om 20.30 uur is het de beurt aan Lost Heroes, een concert in het teken van verloren muzikale helden: John Lennon, Roy Orbison, Prince, Lou Reed en andere grootheden die nu op de line-up in de eeuwige jachtvelden staan vermeld.





Raymond van het Groenewoud komt op vrijdag 27 juli naar Geel. Raymond heeft van het Nederlands (of het Vlaams) 'een rocktaal' gemaakt. Na 40 jaar carrière is Raymond nog steeds even enthousiast om zijn publiek te bekoren met echte, pure Vlaamse Rock. Vrijdag 3 augustus laat Frimout je swingen, meezingen, een traantje wegpinken en daarna met een goed gevoel naar huis gaan.





Frimout weet het publiek moeiteloos in te pakken met hun unieke mix van eigen popnummers en perfect uitgekiende covers. Zanger Stef Willems draaft energiek over het podium en vindt pas rust als ook de mensen op de laatste rij voor de bijl zijn gegaan. (WDH)