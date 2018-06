Geel Zomert! iedere vrijdag in zomervakantie 22 juni 2018

In de tuin van jeugdcentrum De Bogaard wordt tijdens de zomervakantie opnieuw 'Geel Zomert!' georganiseerd. Iedere vrijdagavond in juli en augustus vindt er een gratis concert plaats. "Veel ambiance, straffe podiumacts, keigoede muzikanten, een ongekende variatie aan muziekstijlen, covers om van te snoepen, talent uit Geel en omgeving,... Het is er allemaal", aldus de organisatoren.





"Raymond van het Groenewoud, Coco JR. XL en Bar Clochard zijn maar enkele namen uit het gevarieerde muzikale aanbod." Op 13 juli is er ook een namiddageditie met optredens van de Geelse Martine Dams en Paul Severs. Op vrijdag 20 juli in de namiddag is er ook een junior-editie met Jeuk Live Band en de Ketnetband. Het volledige programma kan je terugvinden op www.geelzomert.be. (JVN)