Geel Loopt voor eerste keer de Santa Run Wouter Demuynck

07 december 2018

17u56 0 Geel Trek op zondag 23 december je leukste kerstoutfit aan voor de eerste Geelse Santa Run. De organisatoren, AGB Sport Geel en handelaarsvereniging vzw Geel Centrum, hebben een parcours van 6 km uitgestippeld met twee haltes voor een hartverwarmend borreltje. De kerstmannen, kerstvrouwen, rendieren en verlichte kerstbomen worden om 14 uur aan de start op de Markt verwacht.

De eerste 500 deelnemers krijgen een gratis kerstmuts. Je kunt je inschrijven via www.geelloopt.be of ter plaatse in Sint Aloysius Geel, Diestseweg vanaf 12 uur. Groepen schrijven zich in door een e-mail te sturen naar info@geelloopt.be. Om 13.30 uur doen de kinderen tot 12 jaar voor hoe het moet. Ze kunnen zich inschrijven voor een parcours van 1 km doorheen het centrum. Alle deelnemers aan de kidsrun krijgen van de centrumhandelaars een gratis ritje in het reuzenrad. De eerste 100 deelnemers krijgen er een kerstmuts bovenop.

Deelnemen aan de kidsrun (1 km) kost 3 euro, voor de Santa Run (6 km) betaal je 6 euro. Er zijn kleedkamers en douches in Sint Aloysius Geel ter beschikking van de deelnemers. Bij de kidsrun krijgt de winnaar 8 cinematickets van Studio Geel, de tweede 6 cinematickets en de derde 4 cinematickets. De winnaar van de Santa Run kan een cadeaubon van 200 euro spenderen in Geel Centrum, de tweede 150 euro en de derde 100 euro.