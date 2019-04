Geel kleurt geel tijdens zonnig shoppingweekend Wouter Demuynck

07 april 2019

18u31 0 Geel De Geelse Eendjes Dagen, de hernieuwde formule van de lenteshopping, kon afgelopen weekend op stralend lenteweer rekenen. Om het opendeurweekend wat extra schwung te geven, voorzag handelaarsvereniging Geel Centrum dit jaar een pak meer randanimatie.

Het centrum van de stad kleurde zo, hoe kon het ook anders, helemaal geel met gele eendjes, gele lopers, een grote gele duikboot, gele zwembadjes en in het thema versierde handelszaken.

Wie zaterdag of zondag kwam shoppen, kreeg een deelnameticket om een eend - en mogelijk bijkomende prijs - uit het zwembad te vissen, waarvan vele klanten gebruik maakten. Tot de prijzenpot van 2.000 euro behoorden tal van cadeaubonnen van winkels in het centrum. De Brass Band zorgde voor de muzikale noot door door de straten te trekken. Ook aan de allerkleinsten werd gedacht met een knutsel- en dansactiviteit in de opblaasbare gele duikboot op de Markt.