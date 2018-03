Geel Bu(u)rt zoekt buurtgezellen en -antennes 28 maart 2018

Ouderen en mensen die hulp nodig hebben wonen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Via het project 'Geel Bu(u)rt' werken de stad, het Sociaal Huis, buurtbewoners, verenigingen en lokale organisaties samen om hen hierbij te ondersteunen. Draag je graag je steentje bij? Dat kan als buurtgezel of buurtantenne. Een buurtgezel is een buur op wie je kunt terugvallen voor kleine taken, praktische hulp en/of gezelschap. Een buurtantenne is een buur die regelmatig op bezoek gaat voor een korte of lange babbel en oog heeft voor mogelijke (zorg)vragen.





Ben je sociaal vaardig en gekend in de buurt? Heb je wekelijks een tweetal uurtjes tijd? Kijk op www.geel.be en zoek op 'buurtzorg'. Of neem contact op met de (buurt)zorgcoördinator van dienstencentrum Luysterbos op 014/56.70.70. (WDH)