Gareth van De Sport op tweede plaats bij Open Vld 10 augustus 2018

02u43 0 Geel Gareth Van der Velde (55) zal voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober op de tweede plaats staan op de Open Vld-lijst.

Hij komt op als onafhankelijke kandidaat maar schaart zich volledig achter het liberale verhaal van lijsttrekker Lieselotte Thys en co. Gareth Van der Velde, beter bekend als Gareth van De Sport, is een Geelse ondernemer in hart en nieren. Hij is zaakvoerder van café 'De Sport' in de Peperstraat en medeoprichter en zaakvoerder van koffiehuis 'KolorKaffee' op de Werft.





Cafébaas

De Geelse cafébaas wil zich inzetten voor de lokale economie in de stad, voor de Geelse ondernemers - zeker de starters - en voor een ambitieus horecabeleid. Bovendien wil hij werk maken van een veilig Geel voor iedereen. Daarom dringt hij aan op een actieplan tegen de harddrugproblematiek in de stad. "We willen uiteraard inzetten op preventie, zorg en informatieverstrekking rond druggebruik, maar het zijn de dealers die we keihard moeten aanpakken", klinkt het. (WDH)