Garageverkoop Holven en Elsum 29 mei 2018

Woon je in Holven of Elsum en heb je spullen die je graag wil verkopen? Tot 2 juni kun je inschrijven voor de garageverkoop van zaterdag 16 juni. Heb je zelf geen garage, dan kun je terecht op het plein in je wijk of bij buurtcentrum den alleman. Wil je deelnemen? Geef dan je gegevens door bij den alleman, Velleke 220, op dinsdag en donderdag van 14 tot 16 uur.





Andere contactgegevens om in te schrijven vind je op www.geel.be/garageverkoopholvenelsum. (WDH)