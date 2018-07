Garage Noyens is beste Ford-dealer 05 juli 2018

Jaarlijks reikt Ford Motor Company de Chairman's Award uit aan de beste Ford-dealer in België op basis van een aantal kwaliteitscriteria. Dit jaar komt de prijs naar de Kempen, want Garage Herman Noyens werd beloond voor hun sterke prestaties tijdens 2017-2018. Garage Herman Noyens is een authentiek familiebedrijf in een modern jasje. Stichters Ria Vrins en Herman Noyens begonnen hun avontuur in 1984 met hun eerste garage in Arendonk. Met vestigingen in Geel, Turnhout en Herentals zijn ze nu sterk vertegenwoordigd in de Kempen. Ondertussen zetten Nathalie en Jhon Noyens met veel passie het levenswerk van hun ouders verder.





