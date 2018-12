Gaming-organisatie zoekt leden voor Virtual Reality-team Wouter Demuynck

11 december 2018

19u18 0 Geel IceWolves eSports - een organisatie van gamers die samen toernooien spelen - is op zoek naar extra leden, meer bepaald voor games in Virtual Reality. Het organiseert daarvoor op zondag 16 december voor het eerst een rekruteringsevenement in Geel.

Het evenement wordt op poten gezet in samenwerking met VG Computers en Virtual Secret, dat in de Koning Albertstraat 88 in Geel een escape room in Virtual Reality uitbaat. Het is ook op die locatie dat het rekruteringsevenement zal plaatsvinden, van 14 tot 19 uur. “Wij zijn de eerste organisatie die spelers aanwerft om deel te nemen aan VR-toernooien”, zegt Sven Mayné, CO-CEO van IceWolves. “We zijn actief in de Benelux en streven ernaar om jongeren bij elkaar te brengen en hun dromen waar te maken. We zijn op zoek naar mensen die ons VR-team willen vormen en die kennis hebben van gamen in VR. Momenteel gaan we voor de volgende games: Onward, Beat Saber en Sprint Vector.”

In de gamewereld is Sven Mayné beter bekend als ‘Svekkes’. “Ik probeer veel te doen voor de game-industrie in België. Zo zijn we met IceWolves van plan om volgend jaar een evenement te organiseren voor kinderen met autisme.”

Wie zich geroepen voelt om het VR-team te komen versterken en minstens 13 jaar is, kan zich ten laatste op 15 december inschrijven via info@virtualsecret.be.