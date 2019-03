Gamen in het Gasthuismuseum: op zoek naar de attributen van Dimpna Kristof Baelus

10 maart 2019

14u09 0 Geel Kinderen kunnen voortaan het Gasthuismuseum op een nieuwe manier ontdekken. ‘Dimpna, de machtige madam’, is een app speciaal ontwikkeld voor het Geelse Gasthuismuseum. Kinderen maken zo kennis met de legende van Sint-Dimpna.

Tijdens het bezoek voorzien het Gasthuismuseum een smartphone waarmee je aan de slag kan gaan, de app kan ook geïnstalleerd worden op een eigen toestel. In de verschillende kamers van het museum moeten de kinderen een opdracht of spel spelen, in sommige kamers kunnen ze een attribuut van de heilige Dimpna vinden. Het is de bedoeling om vier attributen te verzamelen.

‘Het is een interactieve manier voor kinderen om het museum en de legende van Sint-Dimpna te ontdekken”, zegt Solange Abbeloos, van het Gasthuismuseum. “De kinderen moeten vier attributen vinden waaronder een zwaard, een kroon, een boek en een duivel. Hiervoor hebben we momenteel tien smartphones voor ter beschikking.

Door dit spel zou een bezoek aan het gasthuismuseum interessanter en aantrekkelijker moeten worden voor kinderen, maar ook ouders zijn welkom om het spel te spelen.

“Het is een leuk spel en een leuke manier om het museum te bezoeken”, zegt Sheranity (8). “Op deze manier kan ik nog iets bijleren over de legende van Sint-Dimpna.”