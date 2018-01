Fusie tussen ASV Geel en Oosterzonen in de maak BELANGRIJKSTE VOORWAARDE: SCHULDENBERG ASV WEGWERKEN WOUTER DEMUYNCK

25 januari 2018

02u32 0 Geel Er is (mogelijk) een ambitieus voetbalproject op til in de Kempen. Momenteel zijn er volop gesprekken aan de gang tussen ASV Geel en KFC Oosterzonen om te fuseren, maar er zijn nog wel wat obstakels. De belangrijkste voorwaarde voor Oosterzonen is dat ASV Geel, dat in financiële moeilijkheden zit, eerst zijn schuldenberg wegwerkt.

Dat ASV Geel in vieze papieren zit, is niet nieuw. Begin januari was er al een bestuursvergadering waarop beslist zou worden of de club wel of niet in vereffening gaat. Uiteindelijk stelde het bestuur die beslissing nog uit. Sindsdien kwam ASV Geel, dat net als Oosterzonen in de Eerste Amateurliga speelt, aankloppen bij de club uit de Westelse deelgemeente Oosterwijk.





"Geel heeft ons een drietal weken gecontacteerd", bevestigt Stefan Van Lommel, voorzitter van Oosterzonen. "Zij kwamen met het idee om het Kempisch voetbal nieuw leven in te blazen. Als je in de buurt kijkt, zie je immers dat Westerlo en Geel het moeilijk hebben en dat wij qua infrastructuur in Oosterwijk aan ons plafond zitten. Zo'n gezamenlijk project leek ons niet slecht, dus we hebben Geel ontvangen en een constructief gesprek gevoerd. Momenteel zijn er nog gesprekken aan de gang, maar veel valt daar nog niet over te zeggen."





Momenteel is het nog koffiedik kijken hoe de toekomst van ASV Geel eruitziet. Van Lommel wil daarom eerst die ontwikkelingen afwachten alvorens een beslissing te nemen over een fusie. "We hebben hen gezegd dat ze eerst moeten proberen uit die problemen te geraken zodat die boel opgekuist is. Daarna kunnen we weer aan tafel zitten en concreet bekijken wat beide clubs voor elkaar kunnen betekenen. Ik heb wel het gevoel dat het met Geel de positieve kant kan opgaan."





Indien Geel toch in vereffening gaat, wil de club in een reeks lager een doorstart maken. "Maar dat zou voor ons geen probleem zijn. Je zet één stap achteruit, om er dan twee vooruit te zetten. Zolang ze schuldenvrij zijn, maakt het ons niet uit op welke manier ze hun problemen oplossen."





Groter stadion

Hoewel er nog niets beslist is, ziet Van Lommel wel al een belangrijk raakpunt met de visie van ASV Geel. "Als ik hoor hoe zij jeugdwerking ook zo hoog in het vaandel dragen, dan kan ik wel vaststellen dat we op dat vlak op één lijn zitten. We zouden voor de jeugd een mooi toekomstperspectief kunnen uitbouwen." En dat is niet het enige voordeel dat een samenwerking zou kunnen bieden. "Ons stadion heeft 700 zitplaatsen. Voor de Eerste Amateurliga is dat voldoende, maar het stadion van Geel is natuurlijk veel interessanter voor ons. Geel heeft ons in het verleden ook al eens gecontacteerd over een fusie, maar nu is dat voor ons meer opportuun. Ik geloof dat de Kempen klaar is voor een nieuw project."





Het is nog onbekend wanneer er juist schot in de zaak zal komen. De licenties voor volgend seizoen moeten in februari ingediend worden. "We hebben al een licentie ingediend om op eigen houtje deel te nemen aan de competitie. Dan moet alles al heel snel gaan als we volgend seizoen als één club willen aantreden. Wanneer een fusie ten vroegste een feit kan zijn? Daar moet ik het antwoord schuldig op blijven."





Jan Tormans, voorzitter van ASV Geel, was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.