Fruit besteld bij Euro Gijbels? Dag later geleverd 18 juli 2018

Fruit- en groentebedrijf Euro Gijbels levert sinds enkele maanden groente- en fruitboxen naar 130 afhaalpunten over heel België. Sinds vorige week is de service nog verbeterd: als je de bestelling voor 12 uur 's middags bestelt, kan je ze de dag erna afhalen in de dichtstbijzijnde supermarkt.





"De Euro Gijbels groenten- en fruitboxen zijn sinds een aantal maanden in de supermarkt te verkrijgen en vallen goed in de smaak bij de consument", vertelt John Gijbels, de vierde generatie binnen het familiebedrijf. "Op dit moment zijn meer dan 130 afhaalpunten verspreid over heel België, maar dagelijks werken we eraan om het netwerk van deelnemende supermarkten uit te breiden."





Naast de uitbreiding van afhaalpunten heeft Euro Gijbels vorige week ook zijn service verbeterd. Als de klant zijn bestelling voor 12 uur 's middags plaatst, heeft hij de optie om de box de dag erna al af te halen in de dichtstbijzijnde supermarkt.





"Aangezien Euro Gijbels een groothandel is, zijn de producten in de boxen zeer vers. We zijn namelijk niet afhankelijk van een andere groothandel en hebben een uitgebreid assortiment groenten en fruit. We hebben enkele duizenden producten om uit te kiezen, dus we kunnen de inhoud van de box elke week variëren." (WDH)





De boxen kunnen besteld worden op boxen.eurogijbels.be