Friese paard ‘Milleke’ weer terecht Wouter Demuynck

16 november 2018

19u32 1 Geel Griet Dierckx uit Zammel kan opgelucht ademhalen. Haar Friese paard Emilio - roepnaam ‘Milleke’ - is sinds deze namiddag weer terecht. Hij werd gevonden op een weide in Paal (Beringen).

Griet Dierckx lanceerde gisteren via (sociale) media een oproep naar getuigen nadat in de nacht van woensdag op donderdag haar Friese paard Milleke uit de stal van haar vader Emiel aan de Paddenhoek in Zammel gestolen was. Griet en haar familie vermoedden meteen dat het om diefstal ging, want zowel de poort van de stal als de aparte hokjes binnenin waren vergrendeld. De oproep kende een gigantisch succes. Enkel al het Facebook-bericht van Ina Panis, de vaste ruiter van Milleke, werd door bijna 20.000 mensen gedeeld.

Griet Dierckx liet deze namiddag op Facebook weten dat Milleke weer terecht is. “Aan iedereen een dikke merci. Ik heb Milleke terug, ik ben hem juist gaan halen. We zijn allemaal blij dat het zo snel gegaan is. Echt merci om dit te delen", klinkt het. “We hebben een tip gekregen van een man in Paal”, legt Griet aan ons uit. “Een andere man had hem verteld dat hij zijn Fries paard op zijn weide zou zetten. Maar het paard was heel onrustig was en hij had op Facebook gezien dat er een paard gestolen was. Daarop heeft hij de politie verwittigd. De dader is ondervraagd door de politie.”