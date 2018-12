Fototentoonstelling ‘Trots op Sociaal Werk’ in het Jan Hoet huis Wouter Demuynck

03 december 2018

Vanaf vandaag tot en met vrijdag 7 december kan je in het Jan Hoet huis (Pas 204) in Geel gaan kijken naar TROTS, een unieke fotoreeks die fotograaf Philippe Swiggers in mei van dit jaar maakte. Hij ging daarvoor op pad in het kader van de Vlaamse Sociaal Werk-conferentie. De foto’s tonen het ware gelaat van de sociaal werker, waarmee hij de kwetsbare mens in de ogen kijkt. Philippe Swiggers zocht sociaal werkers in Vlaanderen op tijdens hun werk en fotografeerde hen in hun echte doen en laten. De betekenis van ‘het sociale’, het belang van authentieke interactie voor echt sociaal werk, legde hij vast met zijn lens. Zo toont hij de waardevolle plek van sociaal werk in onze huidige samenleving.

De opleiding Sociaal Werk van de Thomas More-hogeschool biedt ook de Gelenaars de kans om deze unieke reeks met eigen ogen te zien. De toegang is gratis. De fotoreeks is vandaag en woensdag van 14 tot 21 uur te bezichtigen, vrijdag van 19 tot 21 uur.