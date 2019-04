Foorkramers Palmenmarkt doen hun intrede Wouter Demuynck

09 april 2019

21u02 0 Geel Nog enkele dagen aftellen en Palmenmarkt, de grootste kermis van onze regio, gaat weer van start in Geel. Komende vrijdag wordt het startschot gegeven, maar dinsdagnamiddag arriveerden de kermiswagens van de foorkramers al in het centrum van Geel.

Deze vrijdag schiet Palmenmarkt uit de startblokken. Vanaf 16.30 uur is er in speeltuin De Waaiburg kinderanimatie, een kleurwedstrijd en een drankje. Om 17.45 uur opent burgemeester Vera Celis (N-VA) Palmenmarkt officieel. Onder leiding van de Bellenmannen vertrekken de kinderen en hun ouders om 18 uur om de kermis te gaan verkennen. Om 22 uur kun je genieten van een diervriendelijk en geluidsarm vuurwerk en een lasershow tussen de Werft en het stadhuis.

Palmenmarkt blijft nog tot en met dinsdag 16 april in het centrum van Geel. Op maandag 15 april van 16 tot 20 uur kan je er kennis maken met Disneyfiguren zoals Batman en Assepoester. Kinderen die een totale make-over willen, kunnen zich alvast verkleden als hun favoriete figuur. Aan de stand ter hoogte van parochiecentrum St.-Amands past een team hun kapsel en make-up dan aan. Traditioneel is de laatste dag van de kermis familiedag. Dan zijn de attracties toegankelijk aan sterk verminderde prijzen.

Tijdens Palmenmarkt kun je vanaf vrijdag 12 april om 17 uur tot en met dinsdag 16 april om 22 uur in het centrum van Geel gratis bovengronds parkeren. Heb je een bewonerskaart of werknemerskaart voor parking Werft of Havermarkt? Dan mag je je auto parkeren op parking Pas.