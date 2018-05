Foodtruckfestival Frinket in stadspark 14 mei 2018

Het foodtruckfestival Frinket strijkt van vrijdag 25 tot en met zondag 27 mei neer in het Geelse stadspark voor een culinair en cultureel feest. Je mag je verwachten aan een gekruid en geanimeerd weekend met lekker eten, een feeërieke aankleding en sfeervolle animatie. Frinket richt zich tot alle leeftijden.Het festival slaat de kleppen open op vrijdag 25 mei om 16 uur. Op zaterdag en zondag kun je er terecht vanaf 13 uur. De kleppen gaan op vrijdag en zaterdag terug dicht rond middernacht, op zondag om 22 uur.





De Geelse gidsenbond neemt je ook mee op een culinaire ontdekkingstocht door het centrum. De gratis rondleiding begint, zowel op zaterdag als op zondag, om 15 uur in het stadspark en duurt een uurtje. Elke deelnemer krijgt een culinaire verrassing. Vooraf inschrijven bij dienst toerisme en stadsanimatie, het aantal plaatsen is beperkt.





De leerlingen Pop Jazz van de Academie voor Muziek, Woord en Dans staan in voor de animatie. Je ziet ze op zaterdag 26 mei in het stadspark tussen 14 en 17 uur. (WDH)