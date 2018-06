Fontein op Markt voor bouwverlof hersteld 22 juni 2018

De fontein op de Markt in Geel zal volgens het stadsbestuur nog voor het bouwverlof opnieuw werken. Ze is intussen al een tijdje defect. "De technische installatie heeft forse waterschade geleden, waardoor de fontein al een hele tijd buiten werking is", klinkt het bij de stad. "Een aannemer komt de fontein op de Markt herstellen voor het bouwverlof. Als alles goed verloopt, zal de fontein deze zomer weer verfrissing bieden voor groot en klein." (JVN)