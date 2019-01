Fons en Marie-Louise zijn 60 jaar getrouwd Wouter Demuynck

02 januari 2019

19u19 0

Fons Van Pelt (86) en Marie-Louise Looymans (91) zijn 60 jaar getrouwd. Het echtpaar verblijft samen in woonzorgcentrum Wedbos in Geel en heeft twee kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Fons was officier bij het leger in Arlon. Bij een bezoek aan kazerne Blairon in Turnhout leerde hij Marie-Louise kennen. Toen ze trouwden, zegde Fons zijn legerdienst vaarwel en ging hij tot aan zijn pensioen les geven in het Sint-Pietersinstituut in Turnhout. Marie-Louise werkte al die tijd in de kledingzaak van haar ouders in Turnhout. Samen gaan ze nog dagelijks wandelen en Fons fietst in de zomer nog ritjes bij elkaar van ruim 30 kilometer.