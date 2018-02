Foelz speelt sprookje voor volwassenen 20 februari 2018

Het Geelse Theatergezelschap Foelz brengt in maart hun tweede productie. Dit jaar kozen ze voor 'De Pillenkast' van de Geelse auteur Peter Kremel. In het theaterstuk wordt elke pil door een acteur tot leven gebracht. In de pillenkast van meneer en mevrouw Rozengeur en Maneschijn wonen diverse pillen, ieder met zijn eigen dromen en verlangens. Maar de pillen zien hun gezapige leventje in de pillenkast veranderen als meneer Rozengeur een nieuwe pil in de kast zet. Gedaan met de rust, want deze nieuweling kan er voor zorgen dat de pillen niet lang meer bij elkaar zullen blijven.





De voorstellingen vinden plaats op 9, 10, 16, 17, 21 en 24 maart, om 20u in de refter van Kringwinkel Zuiderkempen (Heidebloemstraat 93, Geel). Reserveren kan via www.foelz.be of 0470/26.94.77. Tickets kosten 8 euro voor 60+ers en Opendoek-leden, voor anderen kosten ze 9 euro.





