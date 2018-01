Flor Mariën bezorgt bezoekers de zege GEEL - NOORDERKEMPEN 2-3 29 januari 2018

De thuisploeg nam de match meteen in handen, maar moest zich wel tevreden stellen met een kleine voorsprong. De bezoekers van coach De Wachter vochten goed terug, maar moesten zowel in de eerste als in de tweede set het voordeel aan Geel laten met het kleinste verschil. De bezoekers verhoogden vanaf de derde set de druk en daar zorgden de jonge Flor Mariën voor. Deze 18-jarige traint geregeld mee met de eerste ploeg en beschikt over een zware opslag. Aanvallen doet hij geregeld over het blok en in Geel toonde hij zijn kwaliteiten in alle onderdelen. Onder zijn impuls wonnen de mannen van coach De Wachter de derde en de vierde set. In de tiebreak ging het dan weer meer gelijk op, ook al omdat het duo Van Opstal-De Bie voor voldoende punten zorgde. In de slotfase maakten de bezoekers dan toch weer het verschil. Te noteren dat Geel niet kon rekenen op Steven Cabus, die met een kuitletsel sukkelt, terwijl Ruben Put nog maar weinig aan de bak kwam. Koen Van Es sukkelde met rugpijn, maar hij speelde wel mee voor de thuisploeg.





Sets: 25-23, 27-25, 21-25, 17-25, 17-19. (HFO)