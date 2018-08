Finalisten Miss Fashion zamelen 175 kilo plastic dopjes in 07 augustus 2018

Enkele finalisten van Miss Fashion 2019 organiseerden afgelopen zaterdag een Fata Morgana op de Markt, wat een van de opdrachten voor hun missverkiezing was. Met de Fata Morgana wilden Shani De Peuter, Pearl Chanpum, Jole Vandervorst, Lana de Raeve en Ina Verbraeken het milieu in de kijker zetten. Een van hun doelen was om 10 kilo plastic dopjes te verzamelen om die daarna aan het Centrum voor Geleidehonden te kunnen geven. Ze riepen dan ook op om zoveel mogelijk dopjes naar de Markt te brengen. "We hebben maar liefst 175,1 kilo plastic dopjes ingezameld", zegt Shani De Peuter. "We kunnen zeker spreken van een groot succes." Op het evenement kon men ook nog iets drinken of eten, spelletjes in verband met het milieu spelen en er waren springkastelen voor kinderen. De finale voor Miss Fashion 2019 vindt plaats op 1 september.





(WDH)