Film en mondiaal lessenpakket voor leerlingen uit tweede graad Wouter Demuynck

29 november 2018

17u39 0 Geel De stad nodigde afgelopen woensdag zo’n 400 leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs uit in de cinema. De leerlingen kregen de film ‘Liyana’ voorgeschoteld, een verrassende combinatie van spannende animatie en documentaire over aidsweeskinderen. Daarna gaan de leerlingen in de klas aan de slag met een pedagogisch pakket, ook aangeboden door stad Geel in samenwerking met JEF (jeugdfilms). Dit alles kadert binnen het Geelse project ‘ngo in de kijker’, een eer die dit jaar Amnesty International te beurt viel.

Voor het twintigste jaar op rij organiseert een actief lid van de Geelse Derdewereldraad voor ‘ngo in de kijker’ een mondiale vorming voor leerlingen van het tweedegraads secundair onderwijs in Geel. Dit jaar staat Amnesty International in de kijker. Amnesty streeft naar een wereld waarin respect heerst voor de mensenrechten van álle mensen en gebruikt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als leidraad. In 2018 is ‘mensenrechtenverdedigers’ het centrale thema van de campagne van Amnesty. Dit vormt de rode draad in het lessenpakket, de film en de Schrijf-ze-vrijdag waaraan eind oktober zeker 600 leerlingen deelnamen.

Het grote publiek kan Amnesty International vinden op de Oxfam Wereldwinkel Kadobeurs op 30 november, 1 en 2 december in De Waai. Schrijf er mee een brief en kom zo op voor mensen die opkomen voor mensen.