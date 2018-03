Fifty One Club organiseert mountainbikewedstrijd voor goede doel 09 maart 2018

Fifty One Club Geel organiseert morgen voor de vijfde keer de Fifty One Charity Biking Cup, een mountainbikewedstrijd die geld inzamelt voor zeven goede doelen. Om 13 uur wordt aan tenniscentrum Den Bruul het startschot gegeven van een vier uur durende estafettewedstrijd voor ploegen van vier fietsers. In totaal zullen er bijna 100 ploegen deelnemen aan de wedstrijd. Met het fietsevent wil de organisatie vooral geld inzamelen voor zeven goede doelen: Mensen In Nood, Avalympics, Huize Levensruimte, Vélo Afrique, De Waaiburg, To Walk Again en Open Kamp. Nu al werd er 10.000 euro opgehaald door de club en de deelnemende ploegen door douchegel en handzeep te verkopen aan 5 euro per stuk. Inschrijven is nog steeds mogelijk en kan via FiftyOneBiking@gmail.com of 0475/53.84.77. Per ploeg kost dat 100 euro. Daarnaast neemt elke deelnemende ploeg het engagement om minimaal 50 euro aan een goed doel naar keuze te schenken. Er is ook een all-in-formule van 250 euro dat het inschrijvingsgeld, 50 euro steun, 50 euro aan drankbonnen en vier warme maaltijden bevat. (WDH)