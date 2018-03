Fifty One Charity Biking Cup levert 15.000 euro op 13 maart 2018

02u30 0

Fifty One Club Geel heeft een mooi bedrag van 15.000 euro opgeleverd voor zeven goede doelen. Het fietsevenement, met steun van enkele bekende namen uit de wielerwereld, wil daarmee maar liefst zeven goede doelen een steuntje in de rug geven. Het geld gaat naar De Waaiburg, Open Kamp, Mensen In Nood(MIN), Huize Levensruimte, Samen Sporten-Avalympics , Velo Afrique en To Walk Again.





(VTT)