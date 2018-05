Fietsster (76) belandt onder truck 24 mei 2018

Een fietsster is gisterochtend omstreeks 9.45 uur op de Diestseweg aangereden door een vrachtwagen. De 76-jarige V.M. uit Geel wilde rechtdoor rijden maar werd aangereden door een vrachtwagen die vanop de Diestseweg de Gasthuisstraat inreed. De bestuurder, een 52-jarige Duitser, had de vrouw niet opgemerkt. Ze werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en onderging daar een spoedoperatie. Momenteel is ze wel buiten levensgevaar.





Door het ongeval was het kruispunt Gasthuisstraat-Diestseweg-Fehrenbachstraat een tijdlang volledig versperd. Rond de middag werd het kruispunt weer vrijgemaakt. (WDH)