Fietsster (68) gewond Toon Verheijen

23 maart 2019

Een 68-jarige vrouw uit Geel is zaterdagmorgen gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Gladioolstraat. Het ongeval gebeurde op de parking van doe-het-zelfzaak Hubo. De fietsster kwam er in aanrijding met een wagen. De vrouw is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.