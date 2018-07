Fietsenstalling op Havermarkt tijdens WK-wedstrijd 05 juli 2018

02u29 0

De stad Geel opent bij de volgende WK-wedstrijd(en) van de Rode Duivels een fietsenstalling op de Havermarkt. Dat moet voor meer veiligheid bij de fietsers zorgen.





"Bij de vorige wedstrijden werden meer dan 1.500 fietsers geteld. Bij aanvang en afloop van de wedstrijd zorgden de massa fietsers in combinatie met het autoverkeer voor onveilige situaties", zegt Erik Claeys, diensthoofd van de gemeenschapswachten in Geel. "Op de Havermarkt zal anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd een fietsenstalling geopend worden. De stad vraagt supporters om hun fiets hier te stallen en niet meer op het stukje naast de kerk."





Twee uur voor de wedstrijd zal het autoverkeer vanuit Nieuwstraat afgeleid worden naar de Stationsstraat. "De Havermarkt is dan met de auto niet bereikbaar vanuit de Nieuwstraat totdat de meeste fietsers vertrokken zijn. Een groot deel van de Havermarkt wordt ingenomen door de fietsenstalling waardoor er hier maar een beperkt aantal parkeerplaatsen voor wagens beschikbaar zijn. Wie toch met de wagen komt, kan parkeren op parking Werft, de ondergrondse parking of op parking Pas."





(JVN)