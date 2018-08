Fiesta Europa 06 augustus 2018

Iedereen is van woensdag 15 tot en met zondag 19 augustus welkom op Fiesta Europa, een gezellige feestmarkt met marktkramers die afkomstig zijn uit alle hoeken van Europa.





Naast lekkere streekproducten bieden zij ook allerlei artisanale en bijzondere cadeautjes aan. Vlij je neer op het internationaal terras om te genieten van Spaanse paella, Portugese cocktails, grillgerechten uit Bavaria, een wijntje uit de Moezelstreek of toch maar die Belgische pint of een warme geurige koffie met Hasseltse speculaas. (WDH)