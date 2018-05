Festival voor mensen met verstandelijke beperking 29 mei 2018

Festival Special is een festival in cultuurcentrum De Werft dat open staat voor iedereen maar uitermate toegankelijk is voor mensen met een verstandelijke beperking. Op donderdag 7 juni brul en dans je mee met De Fixkes, Wally, The Nice Guys en Bulls On Parade.





Wil je zelf op het podium staan? Dat kan. Tien deelnemers werken samen met Lennaert Maes en Andries Boone aan een nummer dat ze in de loop van de dag op het podium brengen. Vul dit nog aan met een Star Wars-planeet waarin je kunt lasershooten en een wrestlingmatch en je dag kan niet meer stuk. Kies voor een nieuwe haarsnit bij Den Barbier of passeer in het beautysalon. Of misschien zit je liever rustig op het picknickplein terwijl je vrienden meespelen met een echte harmonie. Eet je graag een friet of iets gezonder? Of verkies je je eigen boterhammen? Het kan en mag allemaal. De tickets kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar bij cultuurcentrum de Werft. (WDH)





Meer info via 014/56.66.66, res.dewerft@geel.be of www.dewerft.be