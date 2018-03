Feestelijke opening van Palmenmarkt 16 maart 2018

02u56 0

De Bellemannen zijn hun bellen al aan het oppoetsen, de burgemeester is haar speech aan het voorbereiden en de ballonnen liggen klaar om opgeblazen te worden. Palmenmarkt, de grootste kermis van de regio, strijkt immers binnenkort weer neer op Markt, Havermarkt en Werft.





De feestelijke opening vindt plaats op vrijdag 23 maart in speeltuin De Waaiburg en start om 17 uur met kinderanimatie. In de Zeuntbar kunnen de mama's en papa's terecht voor lekker frisse drankjes. Na de speech van de burgemeester, om 18 uur, luiden de klokken en is Palmenmarkt officieel geopend. Daarna kunnen de kinderen de kermisattracties openen onder toeziend oog van de Bellemannen. Omstreeks 22 uur geniet je tussen het stadhuis en het cultuurcentrum van een geluidsarm, en dus diervriendelijk, vuurwerk. Op zaterdag 24 maart kun je koopjes doen op de jaarmarkt in Kollegestraat en Diestseweg van 8 tot 13 uur. Traditioneel is de laatste dag van de kermis, dinsdag 27 maart, familiedag. Dan zijn de attracties toegankelijk aan verminderde prijzen. Bovengronds parkeren in het centrum is tijdens Palmenmarkt gratis. (WDH)