Feestelijke heropening Bakkerijmuseum 20 april 2018

Het Bakkerijmuseum heropent feestelijk tijdens het weekend van Erfgoeddag, nu zaterdag en zondag. Het Bakkerijmuseum in Geel-Ten Aard sloot in de zomer van 2015 de deuren na het overlijden van bezieler Willy Goossens. Erfgoedliefhebber Leo Struyven wierp zich op als kandidaat om de inboedel over te kopen. Het Bakkerijmuseum zet zaterdag de traditie van de schuttersgilden in de verf. Dan vindt de eerste prijskamp van de Molen van 't Veld plaats. Zondag zijn er elk uur tussen 10 en 18 uur gidsbeurten door het museum. Je ontdekt er broodvormen, hostie-ijzers of karren die gebruikt werden voor het vervoer van en naar de molen. Naast gidsbeurten in het museum zijn er heel wat activiteiten op en rond de site. De molen zal draaien, er zijn demo's van oude ambachten en een bijeenkomst van oude tractoren. Na het heropeningsweekend is het Bakkerijmuseum elke zondag van 14 tot 17 uur open. (WDH)