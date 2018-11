FC Ten Aard viert 50ste verjaardag Wouter Demuynck

05 november 2018

13u45 0

Dit jaar bestaat voetbalclub FC Ten Aard 50 jaar. Voor die speciale gelegenheid wilde de club onlangs iedereen die ooit bij de club betrokken was - of dat nog steeds is - samen brengen. Er stond een onderlinge wedstrijd - twee keer 20 minuten - op de planning en daarna kon men een collectie - met onder meer foto’s, artikels en bekers van vroeger tot nu - over FC Ten Aard bekijken.