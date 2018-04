Familievoorstelling Modders 21 april 2018

Op zondag 22 april brengt Compagnie Barbarie de familievoorstelling Modders. In Modders zie je een aantal moeders aan het werk. Naarstig de boel draaiende houdend, klungelen deze vrouwen zichzelf vrolijk de afgrond in. Want in hun wereld vol goede bedoelingen werken de dingen tegen hen. Geen enkele tafel staat recht, geen enkele borstel veegt, geen enkel kleedje past. Modders is een absurde komische voorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar waarin elk kind een inkijk krijgt in het wel en wee van een moederhoofd en tot de ontdekking komt dat die alleswetende heldin ook maar een mens is. Want elke moeder moddert maar wat aan. De voorstelling begint om 14.30 uur in de schouwburg van cultuurcentrum de Werft. De toegangsprijs bedraagt 8 euro, de vriendenprijs 7 euro. (WDH)