Extra verkeerslichten op Sint-Dimpnaplein 27 juli 2018

In de voorlaatste week van augustus plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer, gelijktijdig met de werken in de Gasthuisstraat, extra verkeerslichten aan het kruispunt van Logen, Rijn en Sint-Dimpnaplein. Zo wordt dit kruispunt nadien volledig door lichten aangestuurd.





Tot 3 augustus gebeuren er voorbereidende werken, hierdoor zal er tijdelijk hinder zijn voor voetgangers in de omgeving van het Sint-Dimpnaplein. (WDH)