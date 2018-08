Extra maatregelen tegen hitte op werf BOUWVAKKERS KRIJGEN EXTRA WATER, PAUZES EN MOGEN OOK VROEGER STARTEN WOUTER DEMUYNCK

02u41 0 Geel Het bouwverlof zit er sinds begin deze week op, maar de hitte zal nog een tijdje blijven. Op de bouwwerven gelden dezer dagen dan ook bijkomende maatregelen om aan de bouwvakkers zoveel mogelijk verkoeling te bieden. Wij gingen langs op de werf van residentie 'Urban' aan de Stelenseweg.

Aan de Stelenseweg is bouwbedrijf DCA sinds dinsdag weer aan de slag om residentie 'Urban' op te trekken. Bij het bedrijf wordt er in het begin van de week sowieso een weerbericht uitgestuurd om daarbij de nodige richtlijnen te geven. "Dat gebeurt in alle gevallen, dus ook bij vorst, regen of wind", zegt werfleider Tom Moonen. "In het geval van extreme hitte nemen we tal van maatregelen. Zo is er op al onze werven zonnecrème voorzien en hebben we extra veel water in het magazijn. We sensibiliseren ook om zoveel mogelijk water te drinken. Daarnaast plannen we het werk op zo'n manier dat men niet teveel in de zon moet werken en vaak de schaduw kan opzoeken. Sommige werken, zoals betonstorten, kan je sowieso niet doen bij extreme hitte. We geven onze bouwvakkers ook de kans om iets vroeger te starten zodat ze ook vroeger kunnen stoppen. Al is dat bij een ruwbouw niet mogelijk, omdat het al erg vroeg voor geluidsoverlast zou zorgen."





Bouwvakkers kennen qua extreme weersomstandigheden wel het klappen van de zweep. Ze moeten er staan in weer en wind. "Maar eigenlijk heeft extreme hitte minder impact dan bijvoorbeeld extreme vorst, want in dat geval kan je nog veel minder doen", vervolgt Moonen. "Natuurlijk ligt het rendement wel lager omdat we moeten zien dat ze niet in de vlakke zon zitten te werken. Ze mogen ook zo vaak als ze willen pauzeren of water drinken. Als iemand een kwartiertje in de schaduw gaat liggen, dan zeggen we daar niets over. Maar we leggen niets op, tenzij ze zich echt duizelig voelen. Bouwvakkers zijn verschillende weersomstandigheden gewoon en voelen zoiets goed aan." Om zijn bouwvakkers van genoeg water te voorzien, moet Tom Moonen de koffer van zijn auto volstouwen met pakken water. "Als mijn koffer vol zit, dan is dat voor één werf. Want per dag hebben ze zeker één of twee grote pakken water nodig."





Eén van de bouwvakkers op de werf is jobstudent Vincent De Proost (24), die sinds dinsdag aan de slag is. Hij studeert bouwkunde aan Thomas More in Geel en wil op de werf de nodige ervaring opdoen. "Gelukkig kan ik wel goed tegen de hitte", vertelt Vincent. "Als je in de grond staat en er waait geen wind, is het wel warm. Op dit moment gaat het wel, ik heb nog niet extra moeten pauzeren. Ik probeer er wel op te letten om de zon zoveel mogelijk te vermijden. Water drink ik wel veel. Gisteren (dinsdag, red.) zat ik aan 3 liter."