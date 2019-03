Extra ellende voor Marinekadetten na stormschade: gedwongen verhuis wenkt na klacht Wouter Demuynck

20 maart 2019

19u04 0 Geel De Geelse Marinekadetten zitten in de hoek waar de klappen vallen. Nauwelijks anderhalve week nadat hun nieuw dak tijdens de storm ging vliegen, dreigen de kadetten noodgedwongen een andere locatie te moeten zoeken. Het parket legt hen op om binnen twee maanden te verhuizen, na een klacht van een buurtbewoner dat hun gebouwen zonevreemd zijn.

Een anonieme buurtbewoner stuurde een klacht naar het parket omdat de gebouwen van de Marinekadetten aan de Ganzenstraat in Geel-Ten Aard zonevreemd zijn. “Dat klopt ook, maar de stad gedoogde het”, zegt Dirk Grootaers, commandant van de jeugdvereniging. “Inmiddels was er een procedure lopende om aan het gebied een andere bestemming te geven, namelijk recreatiegebied in plaats van agrarisch gebied. Deze ochtend (woensdagochtend, red.) kreeg ik dan opeens telefoon van de politie om te melden dat we na twee maanden het gebouw moeten verhuizen of afbreken. In december zou er blijkbaar al een brief verstuurd zijn geweest, maar die hebben wij nooit gekregen.”

Advocaat

De jeugdvereniging heeft inmiddels al een advocaat onder de arm genomen om alles uit te pluizen en ook het stadsbestuur probeert een oplossing te vinden voor de Marinekadetten. “De burgemeester is aan het bekijken wat zij kan doen. Nu is het wachten op nieuws. Of de herbestemming binnen de twee maanden kan voltooid worden, gaat de advocaat nu nazien. We kunnen in beroep gaan tegen de beslissing om het een of twee jaar te rekken, maar die hoge advocaatkosten kunnen wij als jeugdvereniging niet betalen.”

Doodsteek

Als de Marinekadetten effectief moeten verhuizen, ziet commandant Dirk Grootaers het somber in. “We hebben net al het nieuwe materiaal voor ons dak, vrijdag wordt het geleverd. Een investering van 16.000 euro. Zaterdag gaan we gezamenlijk het dak er weer op leggen, met de kans dat we alles binnen twee maanden weer moeten afbreken. Dan is het waarschijnlijk gedaan met de jeugdbeweging. Het gaat te veel kosten om ergens anders weer iets op te bouwen. We zitten in zak en as.”

Burgemeester Vera Celis (N-VA) bevestigt dat er gehandeld is op basis van een klacht die het parket ontving, waarna de politie daar gevolg aan gaf. Intussen zit er mogelijk wel een oplossing in het verschiet. “Op 15 maart is er een nieuw GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, red.) opgestart, waarbij er een aantal mogelijkheden zijn qua recreatie op beide oevers van het kanaal.”