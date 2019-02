Expo van illustratrice Rosemarie De Vos in de bib Wouter Demuynck

12 februari 2019

Nog tot en met woensdag 27 februari loopt de rondreizende tentoonstelling ‘De Bonte Bende’ van Rosemarie De Vos in de bibliotheek. De tentoonstelling biedt een unieke kijk in het werk van de illustratrice. De expressieve stijl van Rosemarie De Vos is erg herkenbaar. Doorgaans start ze van een zwarte grondlaag die ze helemaal opvult met felle kleuren.

Tijdens de openingsuren van de bib kun je de werken doorlopend bekijken.