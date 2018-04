Expo van Geels-Chinese kunstenaar Mon Van Genechten 27 april 2018

Van zaterdag 28 april tot zondag 24 juni nodigt het Gasthuismuseum je uit op de tentoonstelling 'Mon herbekeken'. Mon Van Genechten: pater, kunstenaar, Gelenaar, Chinees of wereldburger? Deze bijzondere man is niet in een paar woorden te vatten. De Academie voor Beeldende Kunst, het stadsarchief en het Gasthuismuseum slaan de handen in elkaar om de collectie op een wel heel bijzondere manier naar buiten te brengen. De expo is een overzichtstentoonstelling mét nieuwe werken: de leerlingen van de Kunstacademie gaan met de verscheidenheid aan werken en technieken van de Geels-Chinese kunstenaar aan de slag. Ze laten zich inspireren door de bestaande werken en creëren een eigen, nieuwe interpretatie. De tentoonstelling vindt plaats op drie locaties: het Gasthuismuseum, de Sint-Dimpnakerk en de Academie voor Beeldende Kunst. Starten doe je in het museum. Je kunt de werken bewonderen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. De toegangsprijs bedraagt 3 euro. Ben je tussen 6 en 18 jaar oud, dan betaal je 1,50 euro. Kinderen jonger dan 6 jaar mogen gratis binnen. (WDH)