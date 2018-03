Expo 'From first sight to second sense' 30 maart 2018

02u27 0

Van dinsdag 3 april tot zaterdag 28 april kun je kunstwerken van Marc Van Tilburg bewonderen in de bibliotheek. Marc Van Tilburg is een hedendaags schilder. Na een carrière in de sportwereld heeft hij zijn sportschoenen aan de haak gehangen en ze vervangen door een schilderborstel. Deze tentoonstelling is een logische opvolging van zijn vorige tentoonstelling. Nu is hij echter nog meer de weg van abstractie ingeslagen. De combinatie van suggestie met abstractie is een onderwerp dat hem op dit moment bezighoudt. Zijn uitgangspunt kent hij altijd en de weg naar het eindresultaat is soms lineair en soms met vele bochten. Toch voelt hij aan wanneer zijn werk klaar is voor de waarnemer. Hij experimenteert op kleine tot XXL doeken met olieverf, acryl en andere materialen en haalt de inspiratie voor zijn werk vooral uit zijn omgeving. (WDH)