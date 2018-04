Expo De Kleine Parade in bib 23 april 2018

Op zeven plaatsen in Geel kregen tachtig deelnemers in kwetsbare situaties de kans om hun artistiek talent te ontdekken. Ze werkten daarvoor samen met een kunstenaar en studenten Sociaal Werk van Thomas More Kempen. De Kleine Parade vertrekt vanuit de krachten, artistieke talenten en verhalen van mensen in kwetsbaarheid. Samen met de kunstenaar zoeken ze naar rakende beelden, woorden, muziek, drama of dans waarin mensen hun verhaal krachtig vorm kunnen geven. Van woensdag 2 tot maandag 28 mei kun je in de bib een vernissage van de beeldende werken bekijken. (WDH)