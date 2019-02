Exhibitionist wenkt meisje van 10 jaar Jef Van Nooten

26 februari 2019

11u50 0 Geel De 45-jarige Johan V.D. uit Geel haalde zijn klokkenspel tevoorschijn voor een kind van 10 jaar. De exhibitionist liep eerder al eens een veroordeling op. Hij riskeert nu een celstraf van 10 maanden.

Het exhibitionisme deed zich in juni vorig jaar voor aan Eikevelden in Geel. “Een minderjarige was getuige”, zegt aanklager Elke Van Bladel. “Terwijl zijn broek naar beneden was en hij met zijn geslachtsdelen aan het spelen was, deed hij teken naar de minderjarige om te komen.” Ook vier weken voordien zou Johan V.D. al zijn geslachtsdelen ontbloot hebben in het openbaar. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van 10 maanden.

“Ik was dronken, maar drink nu niet meer. Het zal nooit meer gebeuren”, was het weinige dat V.D. aan de rechter te vertellen had. Vonnis op 26 maart.