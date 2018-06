Examenfeestje met skatecontest 12 juni 2018

02u48 0

Jeugdhuis De Vonk en de dienst jeugd organiseren op vrijdag 22 juni van 10 tot 18 uur een 'examenuitblaas' en skatecontest op speelplein de Bogaard. Is skaten niets voor jou? Dan kun je je uitleven met andere activiteiten zoals aquavolley, airhockey, gsm-werpen of kubb. Keuze genoeg voor de actievelingen. Doe je het liever wat rustiger aan? Nestel je dan in de chill-zone of ga langs de photobooth. De toegang is volledig gratis, je krijgt gratis pasta en een drankje zolang de voorraad strekt. (WDH)